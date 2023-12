PRIMA PAGINA - Cds: "Ribaltone Napoli! In mediana c'è Fofana. Politano, c'è l'Al-Shabab"

"Ribaltone Napoli", titola quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare dei movimenti del club pronto a cambiare faccia ai campioni d'Italia

"Ribaltone Napoli", titola quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare dei movimenti del club pronto a cambiare faccia ai campioni d'Italia. In difesa è caccia ad uno tra Itakura, Dragusin e Demiral. In mediana c'è Fofana, ma - si legge - piace anche Soumaré mentre per il terzino Mazzocchi o Faraoni. Nodo rinnovo per Politano che ha un'offerta dell'Al-Shabab mentre Simeone è deluso per il poco spazio e valuta il divorzio.