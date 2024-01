PRIMA PAGINA - Cds: "Riva, amore infinito. Stadio da brividi per Gigi"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina all'omaggio a Gigi Riva durante Cagliari-Torino

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina all'omaggio a Gigi Riva durante Cagliari-Torino: "Riva, amore infinito. Stadio da brividi per Gigi". In taglio alto, spazio alla Juventus: "Juve, assalto all'Empoli: Max può volare a +4 sull'Inter". Al centro, spazio al tennista Sinner: "Sinner stratosferico. Solo tu".