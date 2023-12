"Mou vince 2-0: è sesto. Il Bologna torna quarto".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in taglio alto: "Roma magnifica. Napoli fuori di testa. Mou vince 2-0: è sesto. Il Bologna torna quarto". In apertura spazio alla vittoria della capolista Inter contro il Lecce: "Detta legge". In taglio basso il momento delicato del Milan: "Pioli rischia, Ibra indaga".