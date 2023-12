PRIMA PAGINA - CdS sulla bagarre Champions: "Corsa all'oro"

"Corsa all'oro". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla lotta Champions League che coinvolge diverse squadre in Serie A.

"Corsa all'oro". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla lotta Champions League che coinvolge diverse squadre in Serie A. Un grande equilibrio che riguarda Bologna, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli. A guidare però sono i felsinei, che dopo il successo del Dall'Ara contro la Roma si sono ritrovati al quarto posto in classifica. Spinge anche la Dea, così come il Napoli. I biancocelesti invece inseguono a -7.

COPPA ITALIA - "Il Napoli crolla, festa Frosinone". Titola così il quotidiano soffermandosi sul ko subito dagli azzurri al Maradona contro il Frosinone. Sempre in taglio alto spazio dedicato alla Coppa nazionale, visto che stasera l'Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Bologna di Thiago Motta per puntare l'accesso ai quarti di finale.