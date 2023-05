PRIMA PAGINA - CdS titola: "Juve-Milan, uno spareggio"

TuttoNapoli.net

"Interchester", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Nerazzurri inarrestabili, già in Champions e in forma per il City. Lukaku e Lautaro avvertono Guardiola: battuto anche Gasp. Segnano Lukaku, Barella e Lautaro: diciotto punti in 7 partite. E il 10 giugno la sfida con Pep.

Juve-Milan, uno spareggio

Spazio anche per il big match di questa sera fra Juventus e Milan. Allegri deve vincere per sperare: "Noi meglio di un anno fa". Pioli può chiudere i conti: "Prima centriamo l'obiettivo, poi verrà il mercato".