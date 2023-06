PRIMA PAGINA - CdS titola: "Tutti su Dia". L'attaccante piace anche al Napoli

TuttoNapoli.net

"Tutti su Dia", è questo il titolo in apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. L'attaccante della Salernitana interessa sia in Serie A che all'estero: "Piace a Napoli, Fiorentina e Lazio. Ma c'è anche la Premier". Si parla anche degli altri club del nostro campionato: "Il Milan cerca Thuram. Lukaku vuole l'Inter. Nodo Vlahovic".