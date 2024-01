PRIMA PAGINA - Cds: "Troppa Inter. Prova di forza in Supercoppa"

"Troppa Inter". Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

"Troppa Inter". Titola così al centro l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport "Prova di forza in Supercoppa, lunedì la finale con il Napoli". In taglio basso, spazio alla Juventus "Juve, ora Max pensa alla fuga". In spalla, spazio all'esordio di De Rossi sulla panchina della Roma "L'ombra di Mou alla prima di DDR".