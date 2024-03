PRIMA PAGINA - Cds: "Vale un mondo"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla sfida di Champions del Napoli contro il Barcellona

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla sfida di Champions del Napoli contro il Barcellona: "Vale un mondo". Il commento in alto al box: "A Barcellona il Napoli si gioca un doppio futuro ". L'apertura al centro è dedicata al calciomercato della Juventus: "Si sono visti! Giuntoli ha parlato con Koopmeiners". In taglio basso, spazio alla sconfitta dei biancocelesti contro l'Udinese: "Lazio ancora ko: Sarri in crisi".​​​