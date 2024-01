PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Alla Mazzarri”

“Alla Mazzarri”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Alla Mazzarri”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Walter ridisegna il Napoli alla sua maniera e va in finale. Fiorentina battuta da Simeone e super Zerbin". Spazio anche all'altra semifinale di Supercoppa italiana in programma questa sera: "E' Lautaro-Ciro". In taglio basso la Juventus, che cede in prestito Kean all'Atletico Madrid.