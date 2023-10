"Allegri In. Stende il Milan e zittisce chi lo vuole 'out'".

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus a San Siro contro il Milan: "Allegri In. Stende il Milan e zittisce chi lo vuole 'out'". In taglio basso spazio alla vittoria della Roma e allo scandalo scommesse: "ElSha fa inginocchiare Mourinho". "Zaniolo gioca, Tonali patteggia".