PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Ancora voi!”

“Ancora voi!”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Inter-Juve, il derby d'Italia. è scritto sul muro: solo 6 gol subiti". In taglio alto l'annuncio di Sarri: "Resto per sempre alla Lazio". Spazio anche al Milan: "C'è Ibra. Pioli si gioca l'Europa". In taglio basso la Roma: "Lukaku da Champions".