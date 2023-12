PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Avanti Napoli!"

"Gli azzurri agli ottavi per la 5ª volta nella storia".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione agli ottavi di Champions League del Napoli: "Avanti Napoli! Mazzarri risorte in Europa. Champions: 2-0 al Braga. Gli azzurri agli ottavi per la 5ª volta nella storia". A centro pagina spazio al pareggio dell'Inter con la Real Sociedad: "Inter seconda, ora sorteggio da brividi". In taglio basso spazio al mercato della Juventus: "Juve, Koop con i soldi di Soulé".