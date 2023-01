PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Bereszynski da Spalletti: a ore visite e firme”

“Bereszynski da Spalletti: a ore visite e firme”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al prossimo acquisto degli azzurri.

“Bereszynski da Spalletti: a ore visite e firme”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al prossimo acquisto degli azzurri. Al centro spazio alla Juventus: "Max dà i numeri. Senza Pogba (e con Di Maria e Chiesa part-time) Allegri compie miracoli. La Juve vola con la regola del 7: adesso fa davvero paura". Taglio alto dedicato al caso Umtiti e la chiusura per un turno della Curva Nord della Lazio. Spazio in prima pagina anche a Inter-Napoli e al trattamento tanto discusso riservato a Kvara: "Arbitri, i talenti vanno tutelati". Di spalla il mercato del Milan: "Aouar corre verso il Milan".