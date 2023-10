PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Big Marcus"

A centro pagina spazio spazio al pari in rimonta del Napoli contro il Milan: "Garcia si salva".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro la Roma grazie alla rete di Thuram: "Big Marcus". A centro pagina spazio spazio al pari in rimonta del Napoli contro il Milan: "Garcia si salva". In taglio basso la vergognosa sassaiola di Marsiglia: "Grosso, shock in Francia".