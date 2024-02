PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Calzona con le frecce tricolori"

"Tutti in gioco, tutti a rischio". Così in prima pagina questa mattina il Corriere dello Sport, che apre la sua edizione odierna con un focus panchine

"Tutti in gioco, tutti a rischio". Così in prima pagina questa mattina il Corriere dello Sport, che apre la sua edizione odierna con un focus panchine delle squadre di Serie A, che in vista della prossima stagione potrebbero subire diversi ribaltoni. "Da Max a Thiago, futuro in 90 giorni. Panchine bollenti: in sospeso anche Pioli De Rossi, Calzona, Sarri e Italiano", si legge. "Calzona con le frecce tricolori", il titolo di spalla sul Napoli "in campo con tutti i big dello Scudetto: Osi c'è".

"Allegri, è l'ora di Alcaraz" - Spazio poi al turno di campionato e alle partite di oggi, con i bianconeri in campo all'ora di pranzo contro il Frosinone con l'acquisto di gennaio pronto a partire titolare. In avanti tandem Chiesa-Vlahovic, per una Juve che cerca il ritorno al successo.

"De Ketelaere è l'incubo di Pioli" - Si parla anche di Milan in prima pagina e del big match di giornata, che questa sera chiuderà la domenica di calcio. I rossoneri affrontano l'Atalanta in uno spareggio Champions e si trovano contro CDK, da oggetto misterioso lo scorso anno a trascinatore della Dea in questa stagione.