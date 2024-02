PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Calzona: Napoli, io ci credo"

"Calzona: Napoli, io ci credo", titola in taglio basso il Corriere dello Sport per la gara di questa sera contro il Barcellona con Osimhen titolare

"Calzona: Napoli, io ci credo", titola in taglio basso il Corriere dello Sport per la gara di questa sera contro il Barcellona con Osimhen titolare nel tridente con Kvara e Politano. L'apertura è "Inter di forza" per celebrare la vitoria dei nerazzurri sull'Atletico. Di seguito la prima pagina integrale