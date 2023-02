PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Carica Spalletti: stupito dal Napoli”

“Carica Spalletti: stupito dal Napoli”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli

“Carica Spalletti: stupito dal Napoli”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli. "Cremonese al Maradona: gli azzurri cercano la nona vittoria di fila in casa (20:45)". Al centro ampio spazio ai risultati del sabato di Serie A: "La grande ressa. Corsa Champions, pari Roma, Gasp gela la Lazio: 4 squadre in 2 punti". In taglio basso c'è il Real Madrid: "Ancelotti porta a casa un altro mondiale club".