“Con Osi e Cholito è già super Napoli”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Garcia vola: 4-0 all’Hatayspor”. In taglio alto: “Samardzic all’Inter”. Al centro si parla anche della Roma: “Dybala da applausi, la Roma si diverte”. In basso la Juventus: “Lukaku in dieci giorni”.