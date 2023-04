PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Decide il Maradona"

"Gol di Bennacer, il Napoli sbatte su Maignan".

"Decide il Maradona", apre con la sfida dei quarti di finale di Champions tra Milan e Napoli il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Gol di Bennacer, il Napoli sbatte su Maignan. Primo round al Milan (1-0), martedì il verdetto". In taglio alto spazio alla Juventus: "La Juve non fu leale", mentre in taglio basso spazio alla Roma: "Mou: 'Roma umile come'".