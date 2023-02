PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “E Spalletti va a mille”

“E Spalletti va a mille”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“E Spalletti va a mille”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Il tecnico taglia un traguardo personale: 1.000 panchine. Subito Osi-Kvara senza pensare alla Champions". In taglio alto ampio spazio ai risultati deludenti di Juventus e Roma in Europa League e alle vittorie di Lazio e Fiorentina: "Max e Mou al palo, i legni fermano Juventus e Roma. Conference: Ciro riaccende Sarri, vola la Viola con Jovic e Cabral".