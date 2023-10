PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Fifa e Arena"

"Rudi all'esame decisivo, si gioca il posto".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con le dichiarazioni di Rudi Garcia in vista della delicata sfida di oggi del Napoli contro il Verona: "Fifa e Arena. Garcia: 'So chi sono gli amici e i nemici'. Rudi all'esame decisivo, si gioca il posto". In taglio alto spazio alla squalifica per doping del Papu Gomez: "Il Papu ha giocato e vinto da positivo". In taglio basso la sfida di domani tra Milan e Juventus: "Weah bussa a casa di papà".