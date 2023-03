PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Fuori uno"

"Londra, Conte e Pioli si giocano i quarti. E la conferma".

"Fuori uno", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nel giorno di Tottenham-Milan. "Londra, Conte e Pioli si giocano i quarti. E la conferma". A centro pagina spazio anche per la Lazio, sconfitta in casa dall'AZ Alkmaar: "Lo scivolone di Sarri". Taglio basso per il caso Serra-Mourinho: "Il labiale smentisce Serra". Di spalla spazio al mercato con il riscatto di Kean: "Juve, Kean è costato 35 milioni".