PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Garcia, sorvegliato speciale”

“Garcia, sorvegliato speciale”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Garcia, sorvegliato speciale”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Domani il Milan al Maradona: Rudi si gioca la panchina del Napoli. Deve battere Pioli per azzerare la crisi e dimostrare a tutti che è l'erede giusto di Spalletti. E Raspa guiderà l'attacco". In taglio alto spazio alla Juventus: "Allegri, un primato atteso da 124 partite". Al centro ampio spazio a Inter-Roma: "Adesso parla Lukaku".