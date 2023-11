PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "I conti con Max, Garcia no stop"

"I conti con Max" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Giornata agitata in casa bianconera dopo la visita di Antonio Conte alla Juventus.

"I conti con Max" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Giornata agitata in casa bianconera dopo la visita di Antonio Conte alla Juventus. Allegri ha chiarito la sua posizione indicando la linea da seguire. Khephren Thuram, fratello di Marcus, tra gli obiettivi del 2024. Piace Sudakov. Alluvione: la Fiesole chiede di non giocare.

Serie A - "Bologna vola sulla Lazio": nell'anticipo un gol di Ferguson affonda Sarri. Oggi in campo il Napoli nel derby contro la Salernitana, l'Inter in casa dell'Atalanta e il Milan contro l'Udinese: "Garcia no stop. Inzaghi carica. Pioli lancia Jovic", scrive il quotidiano nel taglio alto.