PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Il Barcellona allo scoperto su Lobotka”

“Il Barcellona allo scoperto su Lobotka”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che riporta le parole del presidente blaugrana che annuncia l'interesse per lo slovacco. Al centro ampio spazio alla Juventus: "La meglio Juventus. Età media 26 anni, la più bassa dal '94". In taglio basso la nazionale: "Spalletti ricomincia da tre". In alto l'Inter e le parole di Marotta: "Marotta: Chiudo con l'Inter".