PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Il Napoli contro Re Carlo”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in taglio alto con i sorteggi dei gironi di Champions League

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in taglio alto con i sorteggi dei gironi di Champions League: “Il Napoli contro Re Carlo. Inter, sprint per Kaassen. Garcia trova il Real, il Braga e l'Union di Bonucci. Inzaghi cerca l'olandese e incrocia il Benfica. Il Milan pesca il Psg di Gigio, il Newcastle di Tonali e il Borussia Dortmund. Atletico, Feyenoord e Celtic per la Lazio”. Al centro il big match di questa sera tra Roma e Milan: “La presenza di Lukaku accende la sfida dell'Olimpico (20.45).

Il Belga e 65.000 per fermare Leao. Mou torna in panchina. Alle 19.30 la presentazione ai tifosi del centravanti che è pronto a debuttare”. Spazio anche alla Conference League e all’accesso alla fase a gironi della Fiorentina: “Doppio Gonzalez. Viola promossa. L'argentino fa la differenza: 2-0 al Rapid e grande festa”.