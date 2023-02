PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Il Napoli si scopre ricchissimo”

“Il Napoli si scopre ricchissimo”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Il Napoli si scopre ricchissimo”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Nelle casse della società sono in arrivo quasi 70 milioni. Lo scudetto assicurerebbe solidità alla gestione finanziaria del club di Adl anche se non andasse oltre gli ottavi di Champions". In taglio alto il Milan: "Soccorso Ibra. Milan, è la notte della paura: Zlatan manca da 8 mesi e mezzo". Taglio laterale sulla vicenda SuperLega: "I fondatori ci riprovano".