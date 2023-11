PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Insigne: 'Sarri, prendimi'"

In taglio basso spazio all'ex capitano del Napoli che vuole tornare a giocare in Italia.

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il big match di domenica tra Juventus e Inter: "Juve no stress". Di spalla l'intervista eslusiva a Casarin: "Fermiamo la pandemia dei rigorini". In taglio basso spazio all'ex capitano del Napoli che vuole tornare a giocare in Italia: "Insigne: 'Sarri, prendimi'"