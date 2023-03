PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Juve, eccolo!”

“Juve, eccolo!”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Juve, eccolo!”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia del Coni. "Vi sveliamo i "9 motivi principali" per cancellare il -15". Al centro spazio anche a Napoli-Lazio e alla parole di Spalletti alla vigilia: "'Io in piedi davanti alla tv per Sarri'. Contro Osimhen e Kvara pronto anche il rientro di Romagnoli". Spazio anche alla Roma: "Mourinho in Procura, ricorso Roma per averlo contro Allegri".