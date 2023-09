PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Kvarasveglia! Napoli aspetta”

“Kvarasveglia! Napoli aspetta”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Kvarasveglia! Napoli aspetta”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sei mesi senza gol. Disagio tattico e cambi, niente feeling con Garcia: Khvicha non sorride più". Al centro ampio spazio alla vittoria in Europa League della Roma sul campo dello Sheriff Tiraspol: "Basta Lukaku". In taglio basso l'Inter e la Juventus, alle prese con l'infortunio di Alex Sandro.