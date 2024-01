PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L’Italia di Max”

“L’Italia di Max”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“L’Italia di Max”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Juve travolge il Frosinone (4-0) e resta in corsa per due trofei. Coppa, tris di Milik: Allegri in semifinale". Spazio in prima pagina anche al Napoli: "Samardzic, rilancio ADL. Il presidente del Napoli rientra dalla Spagna e tratta con Pozzo per chiudere due colpi: il centrale argentino oltre al centrocampista. In difesa resiste la pista Theate, spunta anche l'ex Sassuolo Traorè per l'attacco". In taglio basso il dramma di Eriksson.