PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “La Juve si sgonfia"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko della Juventus al Mapei Stadium: “La Juve si sgonfia. Cade contro il Sassuolo, terza sconfitta nelle ultime quattro trasferte”. A centro pagina spazio alla vittoria della Roma: “Roma in fuga, +3 sul Milan e +5 sull’Inter”. In taglio alto lo scontro nel quale è stato coinvolto Ciro Immobile: "Immobile shock, incidente spaventoso".