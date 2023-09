PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Leao Meravigliao"

"Magia del portoghese per la terza vittoria del Milan (1-2), la Roma si sveglia nel finale".

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Milan all'Olimpico: "Leao Meravigliao. Magia del portoghese per la terza vittoria del Milan (1-2), la Roma si sveglia nel finale". In taglio basso spazio ai convocati del neo ct della Nazionale Spalletti: "La nuova Italia di Spalletti senza Jorginho e Verratti". Sempre in taglio basso gli ultimi colpi di mercato: "Klaassen all'Inter. Fiorentina: Lopez!"