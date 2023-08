PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Lindstrom, l’arma in più di Garcia”

“Lindstrom, l’arma in più di Garcia”. Scrive così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al nuovo acquisto del Napoli

“Lindstrom, l’arma in più di Garcia”. Scrive così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al nuovo acquisto del Napoli che ha firmato fino al 2028. Al centro ampio spazio all'arrivo a Roma di Romelu Lukaku accolto da una folla di tifosi: “The King”. Spazio anche a Pavard all'Inter e Petagna al Cagliari. Nel taglio basso si parla del nuovo staff tecnico di Luciano Spalletti in Nazionale.