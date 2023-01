PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "ll grande giorno"

"Dopo quasi 2 mesi torna la Serie A e Inter-Napoli è da sentenza

Finalmente si torna a giocare in Serie A, nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del campionato: "Il grande giorno. Dopo quasi 2 mesi torna la Serie A e Inter-Napoli è da sentenza". In taglio basso spazio allo show di CR7 alla presentazione con la nuova maglia dell'Al-Nassr: "Ronaldo: Ve la do io l'Arabia". Nel box in basso la presentazione del nuovo tecnico del Cagliari: "Ranieri: "Riporto in A un Cagliari di guerrieri".