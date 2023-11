PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Maradona, aiutaci tu"

"Garcia vuole ipotecare gli ottavi e chiede aiuto ai tifosi".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Milan contro il Psg: "Fantastique. Il Milan più bello: Leao e Giroud zittiscono il Psg". A centro pagina spazio alla sfida di oggi tra Napoli e Union Berlino: "'Maradona, aiutaci tu'. Garcia vuole ipotecare gli ottavi e chiede aiuto ai tifosi. 'Il nostro stadio deve diventare un punto di forza'". In taglio basso il mercato della Juventus: "Juve a Londra per Hojbjerg".