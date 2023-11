PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Match point”

“Match point”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Match point”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'Italia a caccia del punto che vale l'Europeo. A Leverkusen basta un pari con l'Ucraina per qualificarci". In taglio alto il record di Lukaku con il Belgio: "Extra Lukaku: segna 4 gol in 37 minuti". Spazio anche al mercato: "Insigne si fa avanti per la Lazio".