PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Max Point"

"Max Point", titola quest'oggi il quotidiano Il Corriere dello Sport per raccontare della sfida della Juventus alla Roma e di Allegri che vede il traguardo Champions. "Jackpot Juve: con tre punti è Champions", ma - si legge - un ko potrebbe anche rimettere tutto in discussione. In taglio basso l'Inter 2, ma che non vuole fare sconti al Sassuolo e Thiago Motta che prenota la grande festa con il suo Bologna. Di seguito la prima pagina integrale