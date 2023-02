PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Micki sveglia l'Inter"

Di spallla spazio al Napoli e al suo bomber: "Osimhen quanti gol impossibili".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter a San Siro contro l'Udinese: "Micki sveglia l'Inter". Di spallla spazio al Napoli e al suo bomber: "Osimhen quanti gol impossibili". In taglio le gare odierne: "Allegri chiede tre gol", e "Solbakken tenta Mou". Sempre in basso spazio anche alla scomparsa di Castagner: "Addio Castagner, nessuno dimenticherà il tuo Perugia".