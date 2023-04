PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Milan, Osi c'é"

"Victor, una traversa per avvisare Maignan: caccia alla semifinale".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno in campo di Victor Osimhen nel pari del Napoli col Verona: "Milan, Osi c'é. Victor, una traversa per avvisare Maignan: caccia alla semifinale". A centro pagina spazio all'Inter che perde ancora: "E l'Inter crolla col Monza". In taglio basso mercato Roma: "La Roma prenota N'Dicka".