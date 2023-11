PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Mister bomber”

“Mister bomber”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al primo allenamento di Mazzarri al Napoli

“Mister bomber”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al primo allenamento di Mazzarri al Napoli: "Mazzarri dai Tre Tenori ai due gemelli d'oro: deve rilanciare Kvara e Osimhen (ieri a letto con l'influenza)". Al centro ampio spazio al derby d'Italia tra Juve e Inter: "SuperSimo. Inzaghi davanti a Max: nerazzurri in vantaggio nelle pagelle di rendimento". In basso l'appuntamento speciale in programma oggi tra Totti e Spalletti e di spalla Florenzi indagato per il calcioscommesse.