PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Mondonapoli"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'attesa spasmodica dei tifosi del Napoli per l'aritmetica vittoria dello scudetto: "Mondonapoli. Scudetto Day: domani 200 Paesi collegati in diretta tv col Maradona". Di spalla spazio anche al mercato dei ds: "Juve su Giuntoli: Accardi per ADL". In taglio alto doppio incrocio Milano-Roma della giornata di Serie A: "Roma contro Milano". Di spalla focus sulla Juventus: "La Juve in crisi non segna più".