PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli: Adarabloyo"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riporta in prima pagina un'indiscrezione di mercato: "Napoli: Adarabloyo. Il centrale inglese nel mirino di ADL". Apertura dedica alla vittoria dell'Inter in Supercoppa italiana, battuta 2-1 la Juventus ai tempi supplementari grazie alla rete all'ultimo minuto di Alexis Sanchez: "Inter Maravilla". In taglio basso spazio all'acquisto in casa Roma: "E' arrivato Oliveira: l'uomo per Mou".