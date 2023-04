PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, appello di ADL ai tifosi: facciamo pace" 

"Napoli, appello di ADL ai tifosi: facciamo pace". Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

"Napoli, appello di ADL ai tifosi: facciamo pace". Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Spalletti: 'Me ne vado se contestano ancora'. Scudetto: pronto il piano". Al centro ampio spazio alla vittoria della Juventus in Europa League, al ko della Roma con il Feyenoord e al poker della Fiorentina in casa del Lech Poznan.