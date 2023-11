PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, c'è Tudor"

"Oggi l'esonero e l'incontro per convincere l'ex tecnico del Marsiglia".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in taglio alto in prima pagina: "Napoli, c'è Tudor. Addio Garcia: arriva la svolta in panchina. De Laurentiis ha deciso di cambiare dopo l'ennesima figuraccia con l'Empoli (0-1): 'Sbagliare è umano, perseverare è diabolico'. Oggi l'esonero e l'incontro per convincere l'ex tecnico del Marsiglia". In apertura spazio alla vittoria dell'Inter contro il Frosinone: "Strafavorita". Di spalla il derby capitolino: "Ciro e Lukaku senza emozioni".