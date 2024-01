PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, che cuore!"

"Furia Iervolino: 'Arbitraggio scandaloso!'".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro il Monza: "Calha reale". In taglio basso spazio al Napoli, che batte la Salernitana in rimonta al 96': "Napoli, che cuore! Furia Iervolino: 'Arbitraggio scandaloso!'". A centro pagina il big match di stasera tra Milan e Roma: "Mou deve fare il mago a S.Siro".