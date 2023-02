PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli locomotiva d'Europa"

In apertura le parole dell'ad dell'Inter: "Inzaghi si può fare di più".

"Napoli locomotiva d'Europa", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Ritmo record". In apertura le parole dell'ad dell'Inter: "Inzaghi si può fare di più". Ed ancora: "Marotta: Lukaku? Decide il Chelsea". In taglio basso spazio al derby di Torino: "Allegri, un derby per la Champions" e alla Roma: "Mourinho vuole il secondo posto".