PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, Lucio raddoppia"

"Max a muso duro: Juve, prova di forza con il Torino: quarto successo consecutivo", apre col derby di Torino in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. In taglio centrale anche per la Roma, sconfitta a Cremona tra le polechime: "Mou espulso: 'denuncio il quarto uomo'". In taglio basso spazio al Napoli, con l'aumento del valore della rosa: "Napoli, Lucio raddoppia". Sempre in taglio basso il futuro a rischio di Simone Inzaghi: "Inter, Inzaghi alla strette".