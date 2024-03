PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, parte il casting"

"Napoli, parte il casting. DeLa ha 5 nomi per il futuro"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko ai rigori dell'Inter e l'eliminazione dell'ultima italiana dalla Champions: "Tutte fuori!". A centro pagina spazio al casting per il futuro allenatore del Napoli: "Napoli, parte il casting. DeLa ha 5 nomi per il futuro: Italiano, Conte, Farioli, Palladino e Calzona". In taglio basso il mercato della Juventus: "Giuntoli, via libera. Nasce la nuova Juve". A centro pagina spazio anche alla Lazio alla ricerca del nuovo tecnico dopo l'addio di Sarri: "Lazio, avanza Tudor".