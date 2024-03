PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi-Kvara battono Lautaro-Thuram"

"Juve chiama Bayern", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport raccontando di Giuntoli a Monaco per due obiettivi

"Juve chiama Bayern", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport raccontando di Giuntoli a Monaco per due obiettivi: piacciono Goretzka e Mazraoui mentre è da valutare l'interesse per Zirkzee. Di spalla "Osi-Kvara battono Lautaro e Thuram" in vista della sfida di domani a Milano. In taglio basso la fuga Champions del Bologna. Di seguito la prima pagina completa